Большинство транспортных развязок на МКАД реконструировано – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большая часть транспортных развязок на Московской кольцевой автодороге (МКАД) реконструировано, в 2022 году будет завершено строительство еще двух новых развязок, сообщил Сергей Собянин.

"Большинство развязок на МКАДе реконструировано. Это громадная стройка. Каждая из этих развязок - это гигантское инженерное сооружение", – сказал мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".

По словам Собянина, работы ведутся без остановки автомобильного движения. Он добавил, что до конца года планируется завершить строительство развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

"Так что мучения автомобилистов закончатся. Они получат новую современную транспортную инфраструктуру", – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. По его словам, работы ведутся в сложных условиях, однако строители справляются.

Собянин напомнил, что по плану Алтуфьевское шоссе должны сдать в 2023 году. Он же поставил перед строителями задачу сделать это до конца текущего года.