Большинство транспортных развязок на МКАД реконструировано – Собянин

08:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большая часть транспортных развязок на Московской кольцевой автодороге (МКАД) реконструировано, в 2022 году будет завершено строительство еще двух новых развязок, сообщил Сергей Собянин.
"Большинство развязок на МКАДе реконструировано. Это громадная стройка. Каждая из этих развязок - это гигантское инженерное сооружение", – сказал мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".
По словам Собянина, работы ведутся без остановки автомобильного движения. Он добавил, что до конца года планируется завершить строительство развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.
"Так что мучения автомобилистов закончатся. Они получат новую современную транспортную инфраструктуру", – подчеркнул мэр.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. По его словам, работы ведутся в сложных условиях, однако строители справляются.
Собянин напомнил, что по плану Алтуфьевское шоссе должны сдать в 2023 году. Он же поставил перед строителями задачу сделать это до конца текущего года.
"Это наш город": программа по реконструкции развязок на МКАД выполнена на 80%
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