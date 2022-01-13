Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО построят 185 километров дорог до конца 2024 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Таким образом, к исходу 2024 года общая протяженность новых дорог здесь превысит 500 километров", – приводятся в сообщении слова главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

По его словам, за 10 лет на строительство дорог протяженностью 317 километров в ТиНАО было выделено более 200 миллиардов рублей. Также в районе было построено 59 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, власти придерживаются комплексного освоения территорий. В связи с этим в ближайшие три года в ТиНАО планируется построить 69 объектов образования и 7 объектов здравоохранения.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. По его словам, работы ведутся в сложных условиях, при этом движение транспорта не прекращается.

Собянин напомнил, что по плану Алтуфьевское шоссе должны сдать в 2023 году. Он же поставил перед строителями задачу сделать это до конца текущего года.

