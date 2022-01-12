Собянин осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

"Одновременно реконструируются две развязки: на Осташковском шоссе и здесь, на Алтуфьевке. Объекты очень важные. Они улучшают транспортную доступность почти миллиона человек. Это жители Москвы и прилегающих районов: Мытищ, Долгопрудного и других районов Подмосковья", – сказал мэр.

По его словам, работы ведутся в сложных условиях, при этом движение транспорта не прекращается. Несмотря на это, строители справляются. Собянин напомнил, что по плану Алтуфьевское шоссе должны сдать в 2023 году. Он же поставил перед строителями задачу сделать это до конца текущего года.

В свою очередь, генеральный директор компании "ИФСК "АРКС" Алексей Денисов сообщил, что работы на объекте ведутся полным ходом, завершена половина путепровода. В феврале планируется переключить на него движение и демонтировать правую часть путепровода, чтобы завершить работы и запустить движение.

"Поставленная задача будет выполнена, объект будет введен раньше срока", – пообещал он.

Проект реконструкции предусматривает замену устаревшего сооружения клеверного типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности. Всего в рамках проекта построят 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей протяженностью 850 метров.

Новый путепровод через МКАД длиной 300 метров обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Новая эстакада-съезд улучшит выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе.

Также специалисты возведут новый съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. В рамках благоустройства прилегающей территории высадят 85 деревьев и порядка 1,2 тысячи кустарников.

В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 27%.

В этом году в Москве построят 83 километра дорог, 19 искусственных сооружений, 11 пешеходных переходов. Основные усилия будут сосредоточены на строительстве хордовых магистралей. Планируется полностью завершить строительство Северо-Восточной хорды, открыть на ней эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а также постепенно вводить участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Помимо этого, будет завершена реконструкция улицы Ивана Франко, Старо-Рублевского путепровода и развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Также начнется строительство ряда новых объектов, в частности моста через реку Пехорку, который соединит СВХ с трассой М12, путепроводов на Ленинградском шоссе в районе пересечения с Октябрьским направлением МЖД, транспортной развязки на Киевском шоссе в районе поселков Рассудово и Киевского.

