Участок Киевского шоссе в Москве реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве специалисты реконструируют участок Киевского шоссе с 51-го до 53-го километра, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже завершены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик и началось производство проектно-изыскательских работ.

"Работы проводятся по поручению мэра Москвы для обеспечения комфорта и безопасности движения как для водителей, так и для местных жителей поселков Рассудово и Киевского", – рассказал Загрутдинов.

Уточняется, что в ходе работ будет реконструирован участок протяженностью 1 350 метров. Там организуют по три полосы движения в каждом направлении, построят боковой проезд вдоль Киевского шоссе, обустроят разворотный съезд.

Загрутдинов добавил, что реконструкция данного участка является первым этапом работ, всего шоссе планируют реконструировать до 65-го километра.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству новых дорог в столице. По его словам, планируется построить 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад.

Бочкарев выделил особое значение возведения хордовых магистралей. Работы планируется завершить в 2022–2023 годах. В совокупности за счет данных проектов между собой будут связаны 73 района Москвы.

