Участок Московского скоростного диаметра оборудуют шумозащитными экранами

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Шоссейной до улицы Полбина оборудуют шумозащитными экранами. Также на данной территории ведется устройство инженерных сетей и армирование пролетных строений двух эстакад. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы", – пояснил Бочкарев.
Он отметил, что длина эстакады с заезда с дублера Люблинской улицы в сторону МКАД составляет 130 метров. Длина эстакады съезда на дублер – порядка 220 метров.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в настоящий момент возведены все три опоры эстакады заезда, а также смонтировано порядка 770 тонн металлоконструкций пролетных строений. Завершен и монтаж четырех опор эстакады съезда, где установлено более 1 250 тонн металлоконструкций.
"Параллельно ведутся работы по переустройству электрических сетей и теплосети, строительству дождевой канализации, установке наружного освещения", – добавил Кравцов.
Продолжают специалисты и работы по подготовке к строительству дорожного полотна и тротуаров.
Отмечается, что ввод участка улучшит транспортную доступность трех районов столицы (Печатники, Люблино и Текстильщики), обеспечив их дополнительной транспортной связью. Также будет снижена нагрузка на Люблинскую улицу и Волгоградский проспект.
Ранее сообщалось, что движение по всей Северо-Восточной хорде в пределах МКАД планируют открыть в сентябре 2022 года. Строительство СВХ вышло на финальный этап. В частности, завершаются работы на участке от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе, который будет самой длинной эстакадой в городе.
Монтаж пролета эстакады на СВХ находится на финальной стадии
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