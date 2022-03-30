Бочкарев заявил, что строительство эстакады через улицу Батайскую завершено на 93%

11:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство эстакады через улицу Батайскую в составе Московского скоростного диаметра завершено на 93%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на сегодняшний день возведены все четыре опоры, завершен монтаж трех пролетных строений, ведется устройство деформационных швов и подготовка бетонной поверхности для устройства гидроизоляции.
"Длина эстакады основного хода составляет более 150 метров, ширина – 28 метров, на ней предусмотрены по три полосы движения в каждую сторону", – отметил Бочкарев.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на участке строится еще одна эстакада. Кроме того, почти готов подземный пешеходный переход.
"Строительство перехода в районе платформы второго маршрута Московских центральных диаметров Курьяново завершено, идет пусконаладка инженерных систем: электрооборудования, видеонаблюдения и удаления снега", – подчеркнул Кравцов.
По его словам, в переходе устроили два пандуса длиной 78 метров.
Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты приступили к строительству эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.
Он отметил, что продолжается сборка металлоконструкций пролетных строений двух эстакад развязки. Одна эстакада обеспечит левоповоротный съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД, вторая – съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.
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