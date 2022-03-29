Многофункциональный центр планируют построить на Каширском шоссе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Власти Москвы планируют построить многофункциональный центр площадью более 21 тысячи квадратных метров на Каширском шоссе, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под председательством Сергея Собянина. В этих целях на торги будет выставлен земельный участок по адресу Каширское шоссе, владение 63/13.

"На торги будет выставлен земельный участок площадью 0,96 гектара. Суммарная поэтажная площадь многофункционального центра, который там можно построить, составляет более 21 180 квадратных метров", – заявила Пятова.

Она пояснила, что проект предусмотрен под размещение предприятий общепита, торговых точек, спортивных и культурных объектов. Также здесь расположится парковка. В настоящее время на земельном участке нет капитальных построек.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс построят на западе Москвы в 2024 году. В проекте 14-этажного комплекса предусмотрены четыре урбан-блока на 1 298 апартаментов площадью более 62 тысяч квадратных метров. Помещения реализуют с чистовой отделкой и сантехническим оборудованием. У комплекса также будет подземный паркинг на 538 мест.