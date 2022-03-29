Многофункциональный центр планируют построить на Каширском шоссе

12:37
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Власти Москвы планируют построить многофункциональный центр площадью более 21 тысячи квадратных метров на Каширском шоссе, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Отмечается, что соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под председательством Сергея Собянина. В этих целях на торги будет выставлен земельный участок по адресу Каширское шоссе, владение 63/13.
"На торги будет выставлен земельный участок площадью 0,96 гектара. Суммарная поэтажная площадь многофункционального центра, который там можно построить, составляет более 21 180 квадратных метров", – заявила Пятова.
Она пояснила, что проект предусмотрен под размещение предприятий общепита, торговых точек, спортивных и культурных объектов. Также здесь расположится парковка. В настоящее время на земельном участке нет капитальных построек.
Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс построят на западе Москвы в 2024 году. В проекте 14-этажного комплекса предусмотрены четыре урбан-блока на 1 298 апартаментов площадью более 62 тысяч квадратных метров. Помещения реализуют с чистовой отделкой и сантехническим оборудованием. У комплекса также будет подземный паркинг на 538 мест.
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