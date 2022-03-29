Проходка тоннеля между станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" завершена почти на 40%

11:59
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Левый перегонный тоннель между станциями "Пыхтино" и "Внуково" Солнцевской линии московского метро пройден почти на 40%, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Стартовавший в середине января шестиметровый тоннелепроходческий щит "Роза" уже прошел более 385 метров километрового тоннеля между станциями "Пыхтино" и "Внуково" нового участка Солнцевской линии", – сказал Бочкарев.
Кроме того, в состав перегона "Пыхтино" – "Внуково" войдет 460-метровый мост через реку Ликову, который станет вторым по протяженности в системе Московского метрополитена после Лужнецкого. Таким образом, количество метромостов Москвы увеличится до 12.
По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, строительство моста завершено на 82%. В частности, специалисты завершили укладку балластного слоя из щебня и виброгасящих матов. В настоящее время они ведут подготовку к работам по укладке верхнего строения пути и установке металлоконструкций покрытия моста. Также Кравцов отметил, что ранее рабочие завершили проходку тоннелей между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка" длиной более двух километров.
"В настоящее время в монтажной камере за метромостом ведется сборка тоннелепроходческого комплекса "Наталья", который в начале марта завершил проходку в сторону "Рассказовки". Его монтаж выполнен на три четверти: в котлован опущен ротор щита, собрана его головная часть, четыре технологические телеги, барокамера и рама эректора", – пояснил Кравцов.
Строительство нового участка Солнцевской линии метро улучшит транспортную ситуацию в ТиНАО. Кроме того, его введение сделает Внуково первым российским аэропортом с собственной станцией метро.
Ранее Бочкарев заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца 2022 года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии.
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