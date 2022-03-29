Между двумя станциями "Марьина Роща" установят эскалаторы

07:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты готовят к монтажу четыре эскалатора на пересадке между станциями "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линий метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на пересадке между станциями завершаются монолитные работы и продолжается облицовка пола гранитом.
"Также идет подготовка к монтажу четырех лент эскалаторов длиной 30 метров, установка подъемных механизмов начнется в ближайшем месяце", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Станция "Марьина Роща" является одной из самых глубоких станций столичной подземки. Здесь уже установлен самый длинный в столичной подземке эскалатор, который ведет от входного вестибюля на платформу. Его длина составляет 130 метров. Основные конструкции станции "Марьина Роща" готовы уже 95%.
Архитектурную отделку технической зоны станции специалисты выполнили более чем на 70%, на завершающем этапе находятся отделочные работы в вестибюле и в ближайшее время начнутся на платформенном участке. Также продолжается монтаж инженерных систем станции.
Ранее Бочкарев заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца текущего года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.
На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.
Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".
Семь станций БКЛ метро достроят в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: