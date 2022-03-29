Между двумя станциями "Марьина Роща" установят эскалаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты готовят к монтажу четыре эскалатора на пересадке между станциями "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линий метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на пересадке между станциями завершаются монолитные работы и продолжается облицовка пола гранитом.

"Также идет подготовка к монтажу четырех лент эскалаторов длиной 30 метров, установка подъемных механизмов начнется в ближайшем месяце", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Станция "Марьина Роща" является одной из самых глубоких станций столичной подземки. Здесь уже установлен самый длинный в столичной подземке эскалатор, который ведет от входного вестибюля на платформу. Его длина составляет 130 метров. Основные конструкции станции "Марьина Роща" готовы уже 95%.

Архитектурную отделку технической зоны станции специалисты выполнили более чем на 70%, на завершающем этапе находятся отделочные работы в вестибюле и в ближайшее время начнутся на платформенном участке. Также продолжается монтаж инженерных систем станции.

Ранее Бочкарев заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца текущего года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.

На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.

Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".