Специалисты завершили монтаж пролетных строений четырех эстакад съездов на ЮВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Юго-Восточной хорде в районе Волгоградского проспекта специалисты завершили монтаж пролетных строений четырех эстакад съездов, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
"В настоящее время ведутся работы по бетонированию плиты дорожного полотна на данных эстакадах", – приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
В пресс-служба напомнили, что работы ведутся на участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.
Проектом предусмотрено строительство и реконструкция 10,39 километра дорог, в том числе пяти эстакад суммарной протяженностью 3,2 километра.
"По поручению Сергея Собянина строительство Юго-Восточной хорды планируем завершить до конца 2023 года", – добавил Загрутдинов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2022 году планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.
По словам мэра, было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.
"Это наш город": развитие транспортного каркаса Москвы
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