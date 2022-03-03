Строительство моста через реку Битцу началось на участке ЮВХ

15:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Автодорожный мост через реку Битцу обеспечит движение по восьми полосам основного хода Юго-Восточной хорды – по четырем в каждом направлении, а также дополнительные выезды на МКАД и Симферопольское шоссе", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся. На участке ЮВХ, частью которого станет мост, возведут эстакады, проложат тоннели под МКАД и Симферопольским шоссе, а также соорудят четыре надземных и подземных пешеходных перехода.
Ранее стало известно, что до конца 2024 года на юго-востоке Москвы возведут мост через реку Пехорку. Его длина составит 360 метров. Он соединит Северо-Восточную хорду с трассой Москва – Нижний Новгород – Казань.
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