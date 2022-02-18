В Москве завершили остекление пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Мосинжпроект

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице завершили остекление пешеходного моста через реку Яузу, который связывает Рубцовскую и Семеновскую набережные.

На объекте уже монтируют оборудование и инженерные системы, в том числе проводят электроснабжение, освещение и видеонаблюдение.

"В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%", – добавил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал о монтаже двух лифтов на объекте. За счет этого планируется обеспечить доступность для маломобильных групп граждан. Также ведутся благоустройство прилегающей территории и восстановление набережной.

Длина дугообразного моста между Рубцовской и Семеновской набережными составит 111 метров. Пролетное строение растянется на 88 метров.

Пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными входит в состав транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Он объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская МЖД.

Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о планах по возведению моста через реку Пехорку. За счет инженерного сооружения планируется соединить Северо-Восточную хорду с автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань.