В Москве завершили остекление пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными

13:35
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Мосинжпроект
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице завершили остекление пешеходного моста через реку Яузу, который связывает Рубцовскую и Семеновскую набережные.
На объекте уже монтируют оборудование и инженерные системы, в том числе проводят электроснабжение, освещение и видеонаблюдение.
"В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%", – добавил Бочкарев.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал о монтаже двух лифтов на объекте. За счет этого планируется обеспечить доступность для маломобильных групп граждан. Также ведутся благоустройство прилегающей территории и восстановление набережной.
Длина дугообразного моста между Рубцовской и Семеновской набережными составит 111 метров. Пролетное строение растянется на 88 метров.
Пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными входит в состав транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Он объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская МЖД.
Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о планах по возведению моста через реку Пехорку. За счет инженерного сооружения планируется соединить Северо-Восточную хорду с автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань.
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