Собянин выделил 7,3 млрд рублей на модернизацию Люберецких очистных сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о выделении Мосводоканалу 7,3 миллиарда рублей на продолжение работ по комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Целью работ является улучшение качества очистки сточных вод, полная автоматизация производственных процессов, повышение энергоэффективности, внедрение безотходных технологий производства, а также дальнейшее снижение выбросов дурнопахнущих веществ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные столичным правительством средства будут направлены на осуществление четвертого этапа экологической модернизации, в рамках которого планируется постройка второго блока очистных сооружений.

По данным мэрии, модернизация позволит улучшить качество жизни порядка 2 миллионов жителей столичного региона.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что около 220 километров дорог строятся и реконструируются в столице в рамках формирования нового скоростного диаметра. Заммэра отметил, что протяженность нового скоростного диаметра по прямой составляет 68 километров. Там будут построены 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 километров и 33 пешеходных перехода.