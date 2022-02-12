Собянин выделил 7,3 млрд рублей на модернизацию Люберецких очистных сооружений

11:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление о выделении Мосводоканалу 7,3 миллиарда рублей на продолжение работ по комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Целью работ является улучшение качества очистки сточных вод, полная автоматизация производственных процессов, повышение энергоэффективности, внедрение безотходных технологий производства, а также дальнейшее снижение выбросов дурнопахнущих веществ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выделенные столичным правительством средства будут направлены на осуществление четвертого этапа экологической модернизации, в рамках которого планируется постройка второго блока очистных сооружений.
По данным мэрии, модернизация позволит улучшить качество жизни порядка 2 миллионов жителей столичного региона.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что около 220 километров дорог строятся и реконструируются в столице в рамках формирования нового скоростного диаметра. Заммэра отметил, что протяженность нового скоростного диаметра по прямой составляет 68 километров. Там будут построены 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 километров и 33 пешеходных перехода.
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