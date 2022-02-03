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10:58

Работы по укреплению берега начались на Шелепихинской набережной в столице

город благоустройство

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве в рамках реконструкции Шелепихинской набережной стартовали работы по берегоукреплению, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проектом строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК предусмотрена реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной. В настоящий момент на набережной ведутся работы по берегоукреплению и перекладке инженерных коммуникаций", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках благоустройства территории предполагаются устройство газона, высадка деревьев и кустарников. Работы планируют завершить в 2024 году.

В свою очередь, гендиректор АО "Управление экспериментальной застройкой микрорайонов" Альберт Суниев подчеркнул, что реконструкция и благоустройство набережных имеет высокое значение для развития города. По его словам, пространства у воды формируют новые точки притяжения для горожан.

Ранее Бочкарев рассказал о начале работ по возведению конструкций на Крутицкой набережной. По его словам, специалисты прокладывают инженерные сети, проводят работы по строительству очистных сооружений и устройства дорожного полотна. На территории набережной будет разбито более 30 тысяч квадратных метров газона и высажено около 200 тысяч деревьев и кустарников.

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