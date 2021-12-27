Работы по возведению конструкций начались на Крутицкой набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Крутицкой набережной в Москве начались работы по возведению конструкций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На участке реконструкции Крутицкой набережной выполнили закрытую прокладку сети дождевой канализации и работы по сохранности участка городской канализации", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Специалисты также прокладывают инженерные сети, проводят работы по строительству очистных сооружений и устройства дорожного полотна. На территории набережной будет разбито более 30 тысяч квадратных метров газона и высажено около 200 тысяч деревьев и кустарников.

Также, по словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, там реконструируют проезжую часть, расширят автомобильную дорогу до четырех полос, устроят пешеходную часть набережной шириной не менее трех метров и построят очистное сооружение для обеспечения ливнестока участка между Новоспасским мостом и Симоновской набережной.

Ранее Сергей Собянин объявил, что при разработке проектов благоустройства в Москве на 2022 год будут учтены мнения и пожелания горожан. Инициативы и пожелания москвичей будут собирать посредством столичного проекта "Активный гражданин".

