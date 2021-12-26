15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До конца года в столице реконструируют 35 старых поликлиник, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".
"Когда приезжаю открывать их, всегда слышу оценки жителей. Говорят, не ожидали такого результата – обновленные городские поликлиники лучше и удобнее старых", – сказал мэр.
По его словам, на входе посетителей встречают администраторы. В медучреждениях четко работают электронная запись и цифровые сервисы. Также можно бесплатно пройти диагностику, сдать анализы, передохнуть и перекусить в буфете.
"Если честно, у меня тоже были сомнения в начале. Как затевать реконструкцию в плотной жилой застройке? Куда переселять персонал и направлять пациентов? Но мы справились. Сейчас уже накопили опыт, работы идут быстрее. В целом обновим половину московских поликлиник. Жители всех районов получат качественную медицинскую помощь рядом с домом", – заключил Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что москвичи будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. По его словам, в столице откроются около 30 новых поликлиник. Они появятся в районах, где их объективно не хватает.
В частности, в Москве реконструировали Центр имени Логинова, инфекционную больницу № 1, больницу святого Владимира и многопрофильную больницу в Коммунарке, появились новые корпуса скорой помощи в пяти горбольницах.
Мэр добавил, что новые больницы сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в Москве. Столичные власти считают главным приоритетом в своей работе развитие здравоохранения.
Москвичи будут получать медпомощь в шаговой доступности от дома – Собянин
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