Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца года в столице реконструируют 35 старых поликлиник, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Когда приезжаю открывать их, всегда слышу оценки жителей. Говорят, не ожидали такого результата – обновленные городские поликлиники лучше и удобнее старых", – сказал мэр.

По его словам, на входе посетителей встречают администраторы. В медучреждениях четко работают электронная запись и цифровые сервисы. Также можно бесплатно пройти диагностику, сдать анализы, передохнуть и перекусить в буфете.

"Если честно, у меня тоже были сомнения в начале. Как затевать реконструкцию в плотной жилой застройке? Куда переселять персонал и направлять пациентов? Но мы справились. Сейчас уже накопили опыт, работы идут быстрее. В целом обновим половину московских поликлиник. Жители всех районов получат качественную медицинскую помощь рядом с домом", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что москвичи будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. По его словам, в столице откроются около 30 новых поликлиник. Они появятся в районах, где их объективно не хватает.

В частности, в Москве реконструировали Центр имени Логинова, инфекционную больницу № 1, больницу святого Владимира и многопрофильную больницу в Коммунарке, появились новые корпуса скорой помощи в пяти горбольницах.

Мэр добавил, что новые больницы сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в Москве. Столичные власти считают главным приоритетом в своей работе развитие здравоохранения.