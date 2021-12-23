Собянин утвердил проект строительства последнего участка ЮВХ

10:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проект планировки последнего участка Юго-Восточной хорды от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Протяженность участка составит порядка четырех километров по прямому ходу.
Помимо строительства основного хода магистрали, проект предусматривает реконструкцию улиц Медиков, Кантемировской и Ереванской, возведение транспортных развязок на пересечении хорды с Каспийской улицей и улицей Подольских Курсантов, а также на пересечении Каспийской и Бакинской улиц.
В рамках проекта планируется установка новых светофоров, создание заездных карманов и остановок наземного транспорта. Завершить строительство ЮВХ городские власти намерены в 2023 году.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК завершено на 91%. В настоящее время там идет отделка подземного пешеходного перехода, продолжается реконструкция Новохохловской улицы и переустройство электрических сетей.
Собянин открыл эстакаду основного хода СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад"
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