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10:17

Собянин утвердил проект строительства последнего участка ЮВХ

мэр Москвы город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки последнего участка Юго-Восточной хорды от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Протяженность участка составит порядка четырех километров по прямому ходу.

Помимо строительства основного хода магистрали, проект предусматривает реконструкцию улиц Медиков, Кантемировской и Ереванской, возведение транспортных развязок на пересечении хорды с Каспийской улицей и улицей Подольских Курсантов, а также на пересечении Каспийской и Бакинской улиц.

В рамках проекта планируется установка новых светофоров, создание заездных карманов и остановок наземного транспорта. Завершить строительство ЮВХ городские власти намерены в 2023 году.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК завершено на 91%. В настоящее время там идет отделка подземного пешеходного перехода, продолжается реконструкция Новохохловской улицы и переустройство электрических сетей.

Собянин открыл эстакаду основного хода СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад"

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