Бочкарев: участок ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК готов на 91%

14:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца завершено на 91%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев заявил, что сейчас там идет отделка подземного пешеходного перехода, продолжается реконструкция Новохохловской улицы и переустройство электрических сетей.
Бочкарев напомнил, что минувшим летом было открыто движение на втором участке ЮВХ по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2. Полностью его интегрировать с участком хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта планируется весной 2023 года.
Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что общая строительная готовность восьмого участка ЮВХ от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 54%. Всего на участке возводят 10 искусственных сооружений, в частности путепроводы через реку Городню и Котляковский ручей.
В Москве начали строительство нового участка ЮВХ
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