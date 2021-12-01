Около 700 га земли было выделено для дорожного строительства в Москве в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущем году в Москве для строительства дорог выделили более 340 земельных участков, общая площадь которых составляет почти 700 гектаров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город ведет масштабное строительство и реконструкцию автомагистралей и развязок, которые важны для всей транспортной системы столицы. Помимо этого, реализуются локальные проекты – на дорогах, которыми москвичи пользуются для перемещения внутри своих районов или для комфортного подъезда к различным объектам инфраструктуры", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что значительную часть земли выделили в ТиНАО. Речь идет о 75 участках, площадь которых составляет около 328,1 гектара.

27,6 гектара выделили для реконструкции Внуковского шоссе на отрезке от Минского до Боровского шоссе. Еще 34,2 гектара определили для реконструкции и строительства дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. Дорога Воскресенское – Каракашево – Щербинка займет почти 18 гектаров земли.

Также в ТиНАО планируют проложить подъездные дороги к транспортно-пересадочным узлам вблизи станций метро "Столбово", "Коммунарка", "Говорово".

Еще 269 земельных участков площадью 356,2 гектара предоставлены в других округах столицы. На них ведется строительство Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, проспекта Генерала Дорохова, северного дублера Кутузовского проспекта и ряда других крупных объектов.

Ранее сообщалось, что строительство четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году. При этом развязка на пересечении с Осташковским шоссе готова на 44%. Планируется, что ее достроят до конца следующего года.