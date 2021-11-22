Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню, возведенному в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

"Небольшое событие в дорожном строительстве Москвы. Закончена, пожалуй, самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе: начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный вообще транспортный узел Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка этой реконструкции – строительство нового моста через Сходню", – сказал мэр.

По его словам, старый мост морально и физически устарел и не позволял пропускать большой поток машин, сам по себе мост был аварийным. При возведении нового моста увеличилось количество полос движения до пяти в каждом направлении.

Мост протягивается на 150 метров. По мнению Собянина, в целом это улучшит движение и уменьшит проблемы с заторами. Помимо нового моста, открыто порядка 1,5 километра дорог: основной ход и дублеры Волоколамского шоссе.

Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. В частности, четыре моста возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.

