14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню, возведенному в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.
"Небольшое событие в дорожном строительстве Москвы. Закончена, пожалуй, самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе: начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный вообще транспортный узел Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка этой реконструкции – строительство нового моста через Сходню", – сказал мэр.
По его словам, старый мост морально и физически устарел и не позволял пропускать большой поток машин, сам по себе мост был аварийным. При возведении нового моста увеличилось количество полос движения до пяти в каждом направлении.
Мост протягивается на 150 метров. По мнению Собянина, в целом это улучшит движение и уменьшит проблемы с заторами. Помимо нового моста, открыто порядка 1,5 километра дорог: основной ход и дублеры Волоколамского шоссе.
Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. В частности, четыре моста возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.
Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.
Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню на Волоколамском шоссе
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