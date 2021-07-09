Сельскохозяйственную улицу на северо-востоке столицы реконструируют

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На северо-востоке столицы планируют реконструировать Сельскохозяйственную улицу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"В настоящее время проводим торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации. Проектирование планируем завершить в течение восьми месяцев", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

По его словам, в ближайшее время планируется приступить к проведению проектно-изыскательских работ по реконструкции улицы.

Предполагается, что проектирование завершится в течение восьми месяцев.

В пресс-службе уточнили, что подведомственным департаменту строительства ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.

Победителю конкурса предстоит спроектировать мосты через реки Лихоборку и Яузу. Проектом предусмотрено возведение внеуличных пешеходов и переустройство инженерных сетей.

Также в план реконструкции вошли некоторые участки улиц Вильгельма Пика и Декабристов. Кроме того, работы проведут от Проектируемого проезда № 1 до улиц Декабристов и Олонецкой.

Специалисты обустроят вдоль Сельскохозяйственной улицы боковые проезды и построят четыре проектируемых проезда.

В пресс-службе отметили, что работы также проведут на Олонецкой улице – от Березовой аллеи до Проектируемого проезда № 4.

На участке реконструкции построят два подземных перехода. Они будут располагаться по адресам Сельскохозяйственная улица, дом 39, строение 9, и дом 42, строение 1.

Ранее сообщалось, что участок Ботанической улицы от улицы академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова ждет реконструкция. Предполагается, что в результате реконструкции улучшится пропускная способность за счет расширения проезжей части.

Так, проезжую часть планируют увеличить с 10 до 14 метров. Кроме того, бывшая двухполосная улица станет четырехполосной, а для безопасности горожан обустроят дополнительные пешеходные переходы. Протяженность реконструируемого участка составит около трех километров.

