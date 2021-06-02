В столице началось комплексное благоустройство острова Балчуг

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных районах Замоскворечье и Якиманка специалисты приступили к комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера. Немного раньше работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Вице-мэр отметил, что с 2011 года были отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москвы-Сити" до Таганской площади.
Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространства. Также специалисты реконструируют водосточную сеть и установят новые дождеприемные колодцы.
В ходе работ тротуары замостят гранитной плиткой, на проезжей части заменят асфальт.
Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создадут три комфортных остановочных павильона с беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов.
Вдоль набережных дополнительно высадят около 600 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников. Также специалисты приведут в порядок газоны, разобьют цветники.
Планируется, что основные работы завершат к сентябрю этого года.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов.
Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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