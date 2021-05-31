Участок Ботанической улицы в Москве реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Ботанической улицы от улицы академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова ждет реконструкция. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская.

По ее словам, в результате реконструкции улучшится пропускная способность за счет расширения проезжей части.

"После реконструкции проезжая часть будет увеличена с 10 до 14 метров. Кроме того, бывшая двухполосная улица станет четырехполосной. Стоит отметить, что появятся дополнительные остановки общественного транспорта и заездные карманы. Также для безопасности горожан обустроят дополнительные пешеходные переходы", – цитирует Княжевскую портал мэра и правительства Москвы.

Протяженность реконструируемого участка составит порядка трех километров. Кроме того, в рамках проекта будут обустроены парковочные места и современные остановки общественного транспорта. Также напротив главного входа в Ботанический сад – на пересечении Ботанической и Малой Ботанической улиц и у остановки возле дома 33 на Ботанической улице – поставят светофоры для удобства и безопасности пешеходов, которые гуляют и занимаются спортом в парке.

Помимо этого, предусмотрена организация велосипедного маршрута, объединяющего станцию Останкино Октябрьской железной дороги (МЦД-3) с входом в Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН.

В начале мая сообщалось, что в 2022 году планируется завершить реставрацию Южного речного вокзала. По существующему проекту обновят как само здание, так и причал. Кроме того, поблизости оборудуют зоны отдыха и велодорожки.