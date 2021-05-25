В Парке Горького отреставрировали знаменитые беседки-ротонды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация беседок-ротонд Голицынской больницы, которые украшают Пушкинскую набережную в Парке Горького, завершена. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.

Беседки-ротонды были созданы в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова и входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных. Строения с дорическими колоннами относятся к архитектурному стилю классицизм.

Реставрация одного из главных символов Парка Горького началась в конце февраля 2019 года.

"Первый этап реставрации включал в себя усиление и ремонт фундамента беседок-ротонд. Затем специалисты приступили к самому трудоемкому процессу – полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент. Завершающим этапом стало восстановление деревянных конструкций кровли и куполов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Директор Парка Горького Павел Трехлеб назвал беседки-ротонды украшением и настоящим символом парка. Они находятся близ воды, недалеко от Крымского моста, так что неудивительно, что попадают в фотообъективы примерно так же часто, как арка главного входа и Фигурный фонтан, подчеркнул он.

Масштабное воссоздание исторических объектов на территории Парка Горького продолжается уже несколько лет.

Ранее стало известно о планах отреставрировать народную обсерваторию в Парке Горького. Астрономический павильон строили в 1950-х годах, работы завершились в 1957 году.