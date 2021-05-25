В Парке Горького отреставрировали знаменитые беседки-ротонды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрация беседок-ротонд Голицынской больницы, которые украшают Пушкинскую набережную в Парке Горького, завершена. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.
Беседки-ротонды были созданы в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова и входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных. Строения с дорическими колоннами относятся к архитектурному стилю классицизм.
Реставрация одного из главных символов Парка Горького началась в конце февраля 2019 года.
"Первый этап реставрации включал в себя усиление и ремонт фундамента беседок-ротонд. Затем специалисты приступили к самому трудоемкому процессу – полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент. Завершающим этапом стало восстановление деревянных конструкций кровли и куполов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Директор Парка Горького Павел Трехлеб назвал беседки-ротонды украшением и настоящим символом парка. Они находятся близ воды, недалеко от Крымского моста, так что неудивительно, что попадают в фотообъективы примерно так же часто, как арка главного входа и Фигурный фонтан, подчеркнул он.
Масштабное воссоздание исторических объектов на территории Парка Горького продолжается уже несколько лет.
Ранее стало известно о планах отреставрировать народную обсерваторию в Парке Горького. Астрономический павильон строили в 1950-х годах, работы завершились в 1957 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: