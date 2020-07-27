Фото: Парк Горького

Народную обсерваторию в Парке Горького отреставрируют, проект работ утвердил департамент культурного наследия города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что астрономический павильон строили в 1950-х годах, работы завершились в 1957 году. Двухэтажное кирпичное здание обсерватории находится недалеко от арки главного входа. Оно представляет собой ротонду с двумя симметричными лестницами. Здание перекрыто куполом, оснащенным поворотным механизмом и раздвижными створками.

Предполагается, что специалисты обновят внутри здания напольные покрытия из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, это первая комплексная реставрация за все время существования здания.

"В павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят штукатурный слой уличных лестничных маршей, лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником. Оконные рамы и двери, выполненные из разных материалов, заменят на деревянные. Фасады очистят от грязи и пыли, а затем выкрасят в красно-белую гамму. А купол обработают антикоррозийным составом", – приводятся в материале слова Емельянова.

Он напомнил, что уже больше полутора лет павильон не работает.

Ранее стало известно, что на площади Искусств в Парке Горького 1 августа откроется летний кинотеатр Garage Screen, который будет работать до октября 2020 года. На открытии можно будет посмотреть премьеры картин "Дни" Цая Минляна и "Женщина, которая убежала" Хон Сау Су, а также фильм "Мартин Иден" Пьетро Марчелло.

В новом сезоне в кинотеатре появится проектор для демонстрации фильмов с 35-миллиметровой пленки, а программу сеансов дополнят три новые рубрики. Все фильмы будут показываться на языке оригинала с русскими субтитрами.

