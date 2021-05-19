Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи

09:04
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть жители столицы. Об этом сообщается на личном сайте главы города.
По словам мэра Москвы, весной 2021 года жители смогут посетить экскурсии сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения.
"Впервые для широкой публики распахнет свои двери городская усадьба Г. А. Каратаевой – И. В. Морозова в Леонтьевском переулке, 10", – написал Собянин.
Он также отметил, что когда-то там располагалось посольство Германии, кроме того, именно оттуда утром 22 июня 1941 года немецкий посол Вернер фон дер Шуленбург повез в Кремль ноту об объявлении войны Советскому Союзу.
Также впервые для посещения горожан открывается и доходный дом купца В. Е. Быкова по адресу 2-я Брестская улица, дом 19/18, строение 1.
"Одно из самых известных творений московского модерна было создано в начале прошлого века по проекту архитектора Льва Кекушева. А спустя столетие пришло в аварийное состояние. Реставраторы вернули памятник к жизни, и теперь он вновь украшает облик Москвы, радует глаз поклонников истории и культуры", – подчеркнул градоначальник.
Помимо этого, в 2020 году специалисты завершили реставрацию знаковых объектов столицы, таких как Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, а также кинотеатр "Художественный".
За последние 10 лет в Москве привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия. Количество столичных памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в пять раз. Кроме того, доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 95%.
Собянин заявил, что в 2021 году специалисты планируют завершить реставрацию еще примерно 100 творений минувших эпох. Среди них – знаменитая ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель городской усадьбы Д. Ф. Новикова – А. Н. Давыдова на Большой Ордынке, Городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке, а также несколько павильонов ВДНХ.
Ранее сообщалось, что в 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, реставрация монумента пройдет к 210-летию Отечественной войны 1812 года.
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