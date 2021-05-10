Памятник Михаилу Кутузову отреставрируют в Москве

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, реставрация монумента пройдет к 210-летию Отечественной войны 1812 года.

"Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в настоящее время эксперты разрабатывают проект реставрации. Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что для изучения особенностей памятника проведут библиографические и историко-архивные исследования. После подготовки и согласования проекта реставрации Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.

Бронзовый бюст Михаила Кутузова был установлен в столице в 1958 году к 145-летию со дня смерти великого полководца. Авторами выступили скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.

Ранее сообщалось, что памятник Мстиславу Ростроповичу на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков отремонтируют.

Специалисты приступили к разработке проекта ремонта по заказу Мосгорнаследия. Памятник планируют привести в порядок в 2022–2023 годах. Установили его в 2012 году, авторами стали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский.