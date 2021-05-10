Памятник Михаилу Кутузову отреставрируют в Москве

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
В 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, реставрация монумента пройдет к 210-летию Отечественной войны 1812 года.
"Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в настоящее время эксперты разрабатывают проект реставрации. Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что для изучения особенностей памятника проведут библиографические и историко-архивные исследования. После подготовки и согласования проекта реставрации Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.
Бронзовый бюст Михаила Кутузова был установлен в столице в 1958 году к 145-летию со дня смерти великого полководца. Авторами выступили скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.
Ранее сообщалось, что памятник Мстиславу Ростроповичу на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков отремонтируют.
Специалисты приступили к разработке проекта ремонта по заказу Мосгорнаследия. Памятник планируют привести в порядок в 2022–2023 годах. Установили его в 2012 году, авторами стали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: