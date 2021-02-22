118 военных монументов планируют отреставрировать в Москве в 2021 году

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Столичные власти планируют провести реставрацию еще 118 военных монументов до 2022 года, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"В столице расположено больше 450 монументов, посвященных защитникам Отечества. Это и памятники, и обелиски, и стелы, и памятные знаки. Мы всегда с особым вниманием относимся к каждому из этих объектов. С 2014 года было приведено в порядок 66 из них, а до 2022 года запланировано вернуть исторический облик еще 118 произведениям монументально-декоративного искусства. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия", – заявил глава департамента Алексей Емельянов, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что, помимо прочего, запланированы работы по восстановлению памятника "Солдату Отечества" на улице Лескова, стелы "Защитникам Москвы, погибшим в годы Великой Отечественной войны" на Смольной улице, а также памятного знака "200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года" на пересечении улиц Зеленодольской и 1-й Новокузьминской и другим.

В числе отреставрированных ранее памятников в пресс-службе назвали Триумфальную арку на площади Победы, мемориал "Героям Панфиловцам" на одноименной улице, памятник "Павшим в мировой войне 1914-1918" на Новопесчаной улице и памятник защитникам Москвы на Ленинградском шоссе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве будет завершена реставрация около 100 памятников архитектуры. По его словам, на данный момент отреставрировано уже более 1,5 тысячи памятников. Собянин подчеркнул, что это беспрецедентная по своим масштабам программа, которая продолжается несмотря на экономические сложности.