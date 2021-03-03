В Москве отреставрируют Императорский воспитательный дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице начинается реставрация Московского императорского воспитательного дома, который является крупнейшим местным зданием дореволюционного периода. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, здание заложили в 1764 году, в период правления Екатерины II.

"Дом стоит на берегу Москвы-реки, в единой красной линии вместе с Кремлем. Дальше – высотка на Котельнической набережной и мосты. Необычным его делает еще и размер: это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода. Длина фасада, идущего вдоль набережной, составляет 379 метров", – отметил специалист.

В здании уже проводятся противоаварийные работы. В нем размещены поддерживающие деревянные конструкции и установлены металлические бандажи. Реставраторы тем временем работают над сохранением 3,4 тысячи металлических элементов ограды дома.

Непосредственно в строениях ансамбля воспитательного дома починят кирпичную кладку и укрепят существующие конструкции. На фасадах и в интерьерах восстановят утраченные элементы декора. Реставрация затронет кровлю, все окна и двери, а также своды подвала дома.

Для ремонта внешних элементов строений на территории установят особые строительные леса клинового типа. За счет конструкции их можно будет адаптировать к геометрии фасада. Работы по установке лесов завершат в третьем квартале 2021 года.

За ходом реставрации следят специалисты Мосгорнаследия. После ремонта комплекс зданий Императорского воспитательного дома планируют использовать для современных нужд.

Накануне в пресс-службе ведомства сообщили, что реестр объектов культурного наследия дополнили деревянным жилым домом братьев Страховых на улице Гастелло. Здание признали редким образцом деревянного зодчества начала ХХ века.

