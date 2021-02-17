Палатам Дурново присвоен статус объекта культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Палаты Дурново в Замоскворечье включены в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Каменное здание в стиле классицизм находится по адресу Климентовский переулок, дом 1, строение 1. Своим названием оно обязано генерал-аншефу и сенатору Николаю Дурново. Именно по его приказу в конце XVIII столетия построили двухэтажные каменные палаты.
В 1803 году в палатах был надстроен третий этаж. Главный фасад строения выходил во двор, а торцевой – на Климентовский переулок.
В 1871 году со стороны Климентовского переулка к палатам вплотную пристроили еще одно здание, в итоге дом приобрел г-образную форму, сохранившуюся до сих пор.
"Палаты Дурново в Климентовском переулке практически полностью сохранили свой исторический облик. Речь идет как о несущих конструкциях (капитальных стенах, опорах, перегородках и перекрытиях XVIII–XIX веков), так и о фасадах, а также декоративном убранстве интерьеров. Это, например, парадная лестница со ступенями из итальянского мрамора и фигурным ограждением из литого чугуна", – заявил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов. По его словам, в интерьере сохранена и лепнина.
Сейчас в здании находится Совет ректоров вузов Москвы и Московской области, а также факультет информационных бизнес-систем Московского физико-технического института. Благодаря статусу объекта культурного наследия гарантируется дому государственная охрана. Здания с таким статусом нельзя сносить или перестраивать, меняя архитектурный облик. Кроме того, реставрация проводится под контролем Мосгорнаследия.
Ранее говорилось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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