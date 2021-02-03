Девять жилых домов-памятников в Москве отреставрируют за счет субсидий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году за счет городских субсидий отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"По утвержденному плану в них начнется капитальный ремонт, который проведут в пределах средств, накопленных жителями за счет минимального размера взноса. Дома также нуждаются в реставрации из-за сложного архитектурного декора. Она будет проведена на средства городского бюджета", – рассказал он.

По словам Бирюкова, специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.

Уже согласована вся необходимая документация. Все проектные решения получили положительное заключение.

Ранее стало известно, что здание Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 в Восточном Измайлове планируют капитально отремонтировать. Проект работ уже согласован в Мосгосэкспертизе.