Девять жилых домов-памятников в Москве отреставрируют за счет субсидий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2021 году за счет городских субсидий отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"По утвержденному плану в них начнется капитальный ремонт, который проведут в пределах средств, накопленных жителями за счет минимального размера взноса. Дома также нуждаются в реставрации из-за сложного архитектурного декора. Она будет проведена на средства городского бюджета", – рассказал он.
По словам Бирюкова, специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.
Уже согласована вся необходимая документация. Все проектные решения получили положительное заключение.
Ранее стало известно, что здание Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 в Восточном Измайлове планируют капитально отремонтировать. Проект работ уже согласован в Мосгосэкспертизе.
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