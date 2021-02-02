Около 2,5 тыс домов отремонтируют и 3 тыс лифтов заменят в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт в 2 513 домах Москвы проведут в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума.
Кроме того, в городе планируется обновить 3 005 лифтов.
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов стартовала в Москве в 2015 году. В течение последних пяти лет отремонтировано около 10 тысяч домов, заменено более 36 тысяч лифтов.
За 2020 год в столице были проведены работы по капремонту в 2 081 доме и плановая замена 2 254 лифтов. Уточняется, что в домах из фонда капитального ремонта практически не осталось лифтов старше 25 лет.
Реализация программы капитального ремонта жилого фонда в полном объеме возобновилась в Москве после новогодних каникул. В зимний период, как уточнили в столичном комплексе городского хозяйства, выполняются только всесезонные работы, не зависящие от температуры.
В 2021 году по региональной программе также планируется привести в порядок 1 353 кровли столичных зданий – как многоквартирных жилых домов, так и исторических зданий. Больше всего объектов обновят в Центральном округе Москвы – 267 крыш.
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