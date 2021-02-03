В Восточном Измайлове капитально отремонтируют здание училища олимпийского резерва № 1

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 в Восточном Измайлове планируют капитально отремонтировать. Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства столицы, проект работ уже согласован в Мосгосэкспертизе.

Спортивное училище располагается по адресу улица 16-я Парковая, дом 11. Планом ремонта предусмотрены замена наружных дверей и окон, обновление кровли, замена полов и реставрация стен и потолков. Непосредственно сам архитектурный облик здания сохранится без изменений, отмечает Агентство "Москва".

Кроме того, согласованы замены элементов инженерных систем здания, ремонт систем водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

По словам главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, изменения затронут и специализированные помещения училища – так, в залах для гимнастики установят новые зеркала и заменят хореографические станки.

Накануне стало известно, что в 2021 году в Москве капитально отремонтируют 2 513 жилых домов. В столице также обновят 3 005 лифтов согласно региональной программе капремонта.

