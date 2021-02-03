В Восточном Измайлове капитально отремонтируют здание училища олимпийского резерва № 1

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здание Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 в Восточном Измайлове планируют капитально отремонтировать. Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства столицы, проект работ уже согласован в Мосгосэкспертизе.
Спортивное училище располагается по адресу улица 16-я Парковая, дом 11. Планом ремонта предусмотрены замена наружных дверей и окон, обновление кровли, замена полов и реставрация стен и потолков. Непосредственно сам архитектурный облик здания сохранится без изменений, отмечает Агентство "Москва".
Кроме того, согласованы замены элементов инженерных систем здания, ремонт систем водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования.
По словам главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, изменения затронут и специализированные помещения училища – так, в залах для гимнастики установят новые зеркала и заменят хореографические станки.
Накануне стало известно, что в 2021 году в Москве капитально отремонтируют 2 513 жилых домов. В столице также обновят 3 005 лифтов согласно региональной программе капремонта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: