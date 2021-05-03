Памятник Мстиславу Ростроповичу в Москве отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Памятник Мстиславу Ростроповичу на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков отремонтируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты приступили к разработке проекта ремонта по заказу Мосгорнаследия. Памятник планируют привести в порядок в 2022–2023 годах. Установили его в 2012 году, авторами стали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский.

Монумент представляет собой бронзовую скульптуру музыканта, играющего на виолончели. Она установлена на постаменте из бронзы и гранита. Сейчас специалисты изучают и описывают особенности и состояние памятника. Во время ремонта мастера обновят поверхности памятника и устранят загрязнения.

В начале марта стало известно, что в Москве отреставрируют Императорский воспитательный дом. Дом стоит на берегу Москвы-реки, сейчас в нем начались противоаварийные работы и подготовка к капитальному ремонту.

