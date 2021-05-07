Реставрацию Южного речного вокзала завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по реконструкции Южного речного вокзала планируют закончить к сентябрю 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В порядок приведут не только здание, но и причал. Рядом появятся зоны отдыха и велодорожки.
"Согласно проекту, планируется масштабная реновация всей территории Южного речного вокзала, которая позволит сделать вокзал центром притяжения москвичей и гостей столицы. Будет обустроена набережная, появится общественно-деловая застройка с торговыми центрами и ресторанами, а поэтапное обновление прибрежных зон сделает набережную еще более привлекательной и комфортной для прогулок и семейного отдыха", – рассказал директор Северного речного вокзала Сергей Ромазанов.
После завершения всех работ с Южного речного вокзала можно будет отправиться в Нижний Новгород, Коломну, Волгоград и даже добраться до Черного моря.
Улучшится и доступность речного вокзала: через затон Новинки возведут два пешеходных моста. Они соединят бывшую промзону ЗИЛ с технопарком и "Островом мечты". Параллельно рядом с ним идет реконструкция двух набережных: Марка Шагала и затона Новинки. Там планируют сделать водные аттракционы, запустить плавучий спа-комплекс и открыть прокат водного транспорта.
В прошлом году за весь сезон навигации с Южного речного вокзала отправились около 600 пассажиров. В этом году ситуацию планируют исправить: отправить с него 130 круизных судов и почти 10 тысяч человек.
"Они (судна. – Прим. ред.) отправляются по маршруту "Московская кругосветка", в Рязань, Константиново, Муром, Нижний Новгород, Коломну, Касимов", – уточнил Ромазанов.
25 апреля Сергей Собянин объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о начале реконструкции Южного речного вокзала. По словам градоначальника, работы продолжатся и в период летней навигации, а параллельно с него можно будет отправиться в круиз к южным городам России.
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