Строительство четырех развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, одну из них хотят открыть до конца следующего года. Заммэра рассказал, что речь идет о развязке на пересечении с Осташковским шоссе, она готова на 44%. Сейчас там идет строительство опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, устройство дождевой канализации и прокладка слаботочных систем. Работы планируется завершить в 2022 году.

Развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется открыть в начале 2023 года. Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность участка на 20%.Там ведутся работы по устройству опор, пролетного строения путепровода через МКАД, временных и постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода и переустройство инженерных коммуникаций.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала 2021 года в Москве построили почти 73 километра дорог, строительство еще ряда крупных транспортных сооружений планируется завершить до конца года

В Москве планируется завершить строительство моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе, участка Юго-Восточной хорды – от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, а также участка Северо-Восточной хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе.