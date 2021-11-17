Бочкарев заявил, что в Москве с начала года построили почти 73 км дорог

12:20
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
С начала 2021 года в Москве было построено почти 73 километра дорог, строительство еще ряда крупных транспортных сооружений планируется завершить до конца года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
"Развитие транспортной инфраструктуры остается важнейшим направлением нашей работы", – отметил он, подчеркнув, что также в столице возвели 31 дорожное сооружение и 17 пешеходных переходов.
До конца года в Москве планируется завершить строительство моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе, участка Юго-Восточной хорды – от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, а также участка Северо-Восточной хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе.
"Среди основных введенных объектов этого года – участок Северо-Восточной хорды – от Открытого до Ярославского шоссе – и транспортная развязка на пересечении с проспектом Мира. В октябре мы завершили строительство развязки между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами", – рассказал заместитель мэра.
Кроме того, была построена улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка и в Мнёвниковской пойме, а также путепровод рядом с платформой Жаворонки. По словам Бочкарева, развитие улично-дорожной сети является одним из приоритетных блоков работ на ближайшие три года.
"За предыдущие 11 лет в городе построено и реконструировано более тысячи километров дорог, что фактически составило порядка 16–18% от всей сети, существовавшей в столице к 2010 году", – заключил он.
Ранее Бочкарев сообщил, что реконструкция улицы Шоссейной в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды завершена на треть. Работы по реконструкции проходят от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Готовность работ составляет 33%. Также почти наполовину завершено устройство наружных инженерных сетей.
"Это наш город": завершается строительство эстакады СВХ у метро "Ботанический сад"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: