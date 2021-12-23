Дорогу от улицы Поляны до Варшавского шоссе начнут строить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство участка дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе планируется начать в будущем году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящее время в рамках строительства данного участка продолжаются проектно-изыскательские работы.

"Завершить их планируется до конца лета следующего года, а в четвертом квартале 2022 года — приступить к строительству", – приводятся в материале слова Бочкарева.

По словам заммэра, на данный момент из пяти участков трассы два введены в эксплуатацию, еще два строятся и один проектируется.

"Полностью завершить реализацию этого масштабного проекта планируется в 2026 году", – добавил Бочкарев.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, уточнил, что общая протяженность дорог, которые предстоит построить на магистрали от Боровского до Варшавского шоссе, составит 88,2 километра.

"В настоящее время строится участок от Боровского до Киевского шоссе. Окончание строительства по контракту – декабрь 2023 года", – пояснил он.

По словам Загрутдинова, также ведутся работы от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Столбово" до улицы Поляны, их планируется завершить в 2024 году.

Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе проходит от Боровского до Киевского шоссе, далее – через Калужское до Варшавского.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей.

