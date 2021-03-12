Развязки на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят к концу 2023 года

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Строительство развязок на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Боровским и Киевским шоссе планируют завершить к концу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Уточняется, что планируется построить эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, а также два подземных пешеходных перехода.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на сегодняшний день специалисты возводят опоры и подпорные стены эстакады над Боровским шоссе, а также ведут устройство основания тоннеля под Киевским шоссе с гидроизоляцией стен, строят очистные сооружения и переустраивают инженерные коммуникации.

"В ближайшее время планируется начать строительство двух подземных пешеходных переходов и улично-дорожной сети", – сказал Бочкарев.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что новые развязки улучшат транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселения Московский.

"Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе, кроме того, будет обеспечена прямая транспортная связь между Боровским шоссе и Киевским шоссе без необходимости объезда через МКАД, Родниковую улицу и Проектируемый проезд № 389", – пояснил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что к лету этого года в Москве планируют начать реконструкцию транспортных развязок на МКАД. В настоящее время завершается разработка проектной документации для реконструкции двух транспортных развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкой и улицей Верхние Поля.

Предполагается, что работы улучшат дорожную ситуацию на указанных участках, а также на прилегающих дорогах. Согласно практике, загруженность дорог снижается на 15–20 процентов после реконструкции развязок. Кроме того, клеверный вариант развязок будет заменен на пересечение с разнонаправленными съездами.