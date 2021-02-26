Строительство Южной рокады в Москве выполнено более чем на 50%

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Работы по строительству дорог и транспортных сооружений в составе Южной рокады выполнены более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Проект строительства Южной рокады разбит на девять участков. К настоящему времени построено три отрезка магистрали, еще на четырех ведутся активные работы, а по двум – прорабатываются проекты. В целом готовность Южной рокады составляет 51%", – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в настоящее время специалисты занимаются возведением транспортных объектов на участках от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, а также от Марьинского парка до МКАД. Параллельно также ведутся работы на участке Донецкой улицы – от Курьяновской набережной до Подольской улицы – и участке МКАД – от Каширского до Бесединского шоссе.
Бочкарев подчеркнул, что проектирование участков между Кантемировской и Каспийской улицами, а также транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня завершится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что на участке Южной рокады – от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка – началось строительство опор эстакад. Параллельно продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций.
Южная рокада – новая магистраль Москвы длиной более 40 километров. Она пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомобильные магистрали города. Всего в Южном административном округе планируют возвести и реконструировать 9,3 километра дорог.
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