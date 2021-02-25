Реконструкцию участка Кокошкинского шоссе планируют завершить в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Участок Кокошкинского шоссе – от Минского шоссе до поселения Кокошкино – реконструируют, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, работы планируют завершить в начале 2022 года.

"К работам приступим в начале II квартала. Предстоит реконструировать около 2 километров дорог. После реконструкции дорога местного значения обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Как уточняется, в ходе реконструкции планируется перенос остановочного пункта общественного транспорта, устройство развязки в одном уровне с двумя разворотами, переустройство инженерных коммуникаций и другие работы.

В пресс-службе добавили, что для удобства пешеходов планируют оборудовать пять пешеходных переходов в одном уровне.

"На каждом пешеходном переходе будут установлены светофоры со светодиодной импульсной индикацией", – говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства местных жителей предусмотрено сооружение 12 шумозащитных экранов общей протяженностью более 1,3 тысячи метров.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы реконструируют улично-дорожную сеть, работы затронут участок от улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова. Предполагается, что специалисты расширят проезжую часть на улице Академика Опарина. Протяженность участка составит 1 190 метров.

Необходимость расширения улицы Академика Опарина связана со строительством станции метрополитена "Университет Дружбы Народов".

