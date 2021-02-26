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16:10

Реконструкция двух транспортных развязок на МКАД начнется к лету

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К лету этого года в Москве планируют начать реконструкцию транспортных развязок на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящее время завершается разработка проектной документации для реконструкции двух транспортных развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкой и улицей Верхние Поля. Активные строительные работы на этих объектах начнутся во II квартале года", – объяснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы улучшат дорожную ситуацию на указанных участках, а также на прилегающих дорогах. Согласно практике, загруженность дорог снижается на 15–20 процентов после реконструкции развязок.

"Помимо этого, сейчас уже ведутся работы по реконструкции развязок МКАД – Алтуфьевское шоссе и МКАД – Осташковское шоссе. Обновление этих пересечений планируется завершить в начале 2023 и в середине 2022 года соответственно", – добавил заммэра.

Уточняется, что клеверный вариант развязок будет заменен на пересечение с разнонаправленными съездами. Это также позволит увеличить пропускную способность дорог. В ходе работ планируется организовать боковые проезды вдоль МКАД, построить съезды на кольцевую магистраль, реконструировать существующие съезды и трассы.

Ранее сообщалось, что участок Кокошкинского шоссе – от Минского шоссе до поселения Кокошкино – реконструируют. Работы планируют завершить в начале 2022 года.

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