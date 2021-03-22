Юго-Восточная хорда улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытие Юго-Восточной хорды улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по строительству участка от Павелецкого направления МЖД до МКАД.

По словам мэра, транспортная проблема в городе решается за счет нового транспортного каркаса, который включает в себя Северо-Западную хорду, Северо-Восточную хорду, Южную рокаду и Юго-Восточную хорду.

"Южная рокада и Северо-Восточная хорда построены на две трети. И вот одна из последних таких гигантских строек – это Юго-Восточная хорда, которая берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу, пересекает целый ряд городских магистралей, и которая призвана улучшить транспортное сообщение 22 районов Москвы, в которых проживают больше двух миллионов человек", – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что готовность объекта составляет 35–37 процентов. В рамках проекта запланировано строительство 55 искусственных сооружений, 100 километров дорог, 11 пешеходных переходов.

Работы на данном участке ЮВХ планируется завершить в 2023 году. Трасса будет состоять из шести полос, длина ее составит 4,5 километра. Магистраль возьмет свое начало в тоннеле под путями Павелецкого направления МЖД и выйдет на МКАД в районе 32-го километра.

Кроме того, проект предусматривает строительство съездов на улицу Дорожную, Подольских Курсантов и Проектируемый проезд № 5453, а также реконструкцию Ступинского проезда. Также запланировано строительство тоннеля под путями Павелецкого направления МЖД, эстакады через пути МЦД-2, эстакады в районе станции Красный Строитель.

Строительство новых хордовых магистралей – СЗХ, СВХ, ЮВХ и Южной рокады – является ключевым проектом развития улично-дорожной сети Москвы внутри МКАД.

Суммарная протяженность хорд составит 133 километров (строительная длина – 349 километров), что сопоставимо с длиной четырех ТТК. В составе хорд будут построены 186 эстакад, тоннелей и мостов, а также 79 пешеходных переходов.

Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, включая десятки кварталов по программе реновации. Они свяжут между собой вылетные магистрали и снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК, МКАД.

На сегодняшний день полностью завершено строительство Северо-Западной хорды, открыто движение по 6 участкам Северо-Восточной хорды и 3 участкам Южной рокады.

Протяженность основного хода ЮВХ составит порядка 28 километров. Открытие ЮВХ завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетов эстакады съезда с Северо-Восточной хорды в сторону области.

Эстакада протяженностью 575 метров находится на развязке СВХ с Ярославским шоссе. Она пройдет по боковому проезду хорды через проспект Мира, пересечет основной ход СВХ и обеспечит выход транспорта на Ярославское шоссе в сторону области.

