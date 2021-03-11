В подземный коллектор на Южной рокаде переложат около 32 км линий электропередачи

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В подземный коллектор на Южной рокаде будет переложено около 32 километров высоковольтных воздушных линий электропередачи. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.
"Значительная часть Южной рокады пройдет по освобожденным от линий электропередачи участкам местности, не затронет зеленые зоны и существующие постройки", – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, значительно улучшить эстетический облик города позволит подземное исполнение линий электропередачи, также это создаст более благоприятные условия жизни горожан.
По данным пресс-службы, работы будут проведены в рамках строительства участков Южной рокады от Пролетарского проспекта до МКАД. Мэр Москвы поручил завершить строительство хордовых магистралей в 2023 году.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 50 процентов. Он отметил, что на участке большое количество коммуникаций и продвижение работ затруднено.
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