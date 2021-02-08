Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сборка пролета разворотной эстакады началась на Сусоколовском шоссе. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что эстакада длиной 146,6 метра обеспечит съезд с Северо-Восточной хорды на Северо-Западную в направлении Дмитровского шоссе и съезд с Северо-Западной хорды в сторону Алтуфьевского шоссе.
Он подчеркнул, что специалисты также выполнили надвижку 25-метрового участка пролетного строения эстакады А над съездом Северной рокады. Она пройдет от Алтуфьевского шоссе до соединения с Северной рокадой.
Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира завершится в 2022 году. По словам Сергея Собянина, хорда проходит через 26 районов города. Она должна улучшить транспортную ситуацию на самых загруженных магистралях северо-востока столицы.
Строительство транспортной развязки на пересечении СВХ с проспектом Мира началось в 2019 году. Она улучшит транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей близлежащих районов Свиблово, Ярославского, Ростокино, Метрогородок и Богородское.
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