Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сборка пролета разворотной эстакады началась на Сусоколовском шоссе. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что эстакада длиной 146,6 метра обеспечит съезд с Северо-Восточной хорды на Северо-Западную в направлении Дмитровского шоссе и съезд с Северо-Западной хорды в сторону Алтуфьевского шоссе.

Он подчеркнул, что специалисты также выполнили надвижку 25-метрового участка пролетного строения эстакады А над съездом Северной рокады. Она пройдет от Алтуфьевского шоссе до соединения с Северной рокадой.

Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира завершится в 2022 году. По словам Сергея Собянина, хорда проходит через 26 районов города. Она должна улучшить транспортную ситуацию на самых загруженных магистралях северо-востока столицы.

Строительство транспортной развязки на пересечении СВХ с проспектом Мира началось в 2019 году. Она улучшит транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей близлежащих районов Свиблово, Ярославского, Ростокино, Метрогородок и Богородское.