Бочкарев рассказал о ходе строительства участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 50 процентов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Это самый тяжелый участок нашего дорожного строительства — от Ярославки до Дмитровки. Огромное количество инженерных коммуникаций", – заявил представитель мэрии.
По словам Бочкарева, на указанном отрезке хорды находится наиболее число пересечений с железной дорогой и с путями производственных предприятий. Ради их обхода требуется строить эстакады.
Одна из крупнейших развязок находится на пересечении СВХ и проспекта Мира. Ее открытие позволит снизить нагрузку на Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАД, Енисейскую улицу и проспект Мира.
Общая протяженность Северо-Восточной хорды составит около 35 километров.
В конце января сообщалось, что за ближайшие четыре года в Москве планируется построить десять новых мостов. В настоящий момент уже идет строительство семи объектов, отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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