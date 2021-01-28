Десять новых мостов построят в Москве за четыре года – Депстрой

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Десять новых мостов появятся в Москве в период с 2021 по 2024 год. Об этом Москве 24 рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам главы ведомства, в настоящий момент уже идет строительство семи объектов.

"Это мост через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, четыре моста в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды – от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, мост через реку Битцу в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды – от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также мост через Москву-реку в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды – от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской", – рассказал руководитель департамента.

Также три моста в настоящий момент находятся на этапе проектирования. Речь идет о следующих объектах: мост через затон Новинки на территории ЗИЛ, мост через реку Лихоборку и реку Яузу в рамках реконструкции улицы Вильгема Пика, мост через реку Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.

При этом три объекта из перечисленных, по словам руководителя департамента, попали в десятку наиболее значимых мостов столицы за период с 2011 по 2024 год.

В их числе мост через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе – от МКАД до реки Сходни. Закончить строительство объекта планируется в IV квартале 2021 года.





Рафик Загрутдинов руководитель департамента строительства Москвы Открытие движения по мосту позволит увеличить пропускную способность Волоколамского шоссе, обеспечить подъезд к стадиону "Спартак" и активно развивающейся территории Тушинского аэродрома, улучшить транспортное обслуживание районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Войковского, Сокол, Аэропорт, Коптево и Тимирязевского ЗАО и СЗАО города Москвы, а также города Красногорска Московской области.

Также одним из наиболее значимых Загрутдинов назвал мост через затон Новинки, открытие которого может состояться в 2023 году. По словам руководителя Депстроя, этот объект позволит завершить формирование альтернативного Третьему транспортному кольцу участка улично-дорожной сети от Симоновской набережной до района Южнопортового, а также снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Кроме того, новый мост обеспечит транспортную связь через затон Новинки с другими строящимися и введенными в эксплуатацию социальными и транспортными объектами на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

Наконец третьим крайне важным объектом, по словам Загрутдинова, станет мост через Москву-реку в рамках строительства участка ЮВХ.

"Открытие движения по этому мосту позволит улучшить транспортную доступность для жителей города между Юго-Восточным и Южным округами города Москвы, а также связать в единую схему дорожного движения магистрали СВХ, СЗХ, ЮВХ и Южную рокаду, снизить транспортную нагрузку на пересечении Каширского шоссе с улицей Каспийской", – отметил руководитель департамента.

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