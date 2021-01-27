Доля москвичей среди покупателей жилья в ТиНАО выросла в три раза с 2012 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доля москвичей среди покупателей жилья в ТиНАО увеличилась с 2012 года до 63%, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Это составляющая только растет, учитывая, что жители Москвы оценивают качество территорий, среды там, где можно поселиться и проживать, пользуясь всеми благами, которые появляются сегодня на этой территории", – отметил он.

Жидкин уточнил, что в момент присоединения новых территорий было около 84 тысяч рабочих мест, однако в настоящее время этот показатель составляет 267 тысяч.

Ранее Жидкин рассказывал, что в нынешнем году планируется построить 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости в ТиНАО. По его словам, коммерческая и нежилая застройка позволяет развивать социальную инфраструктуру и создавать рабочие места.

Он подчеркивал, что в ближайшее время в ТиНАО построят 35 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. За последние 8 лет на территории появились 19 школ, 51 детский сад и 14 объектов здравоохранения.

