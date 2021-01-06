В ТиНАО в 2021 году планируют построить 2,4 млн квадратных метров недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году планируется построить 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости в ТиНАО, как сообщает Агентство "Москва".

По мнению руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, коммерческая и нежилая застройка позволяет развивать социальную инфраструктуру и создавать рабочие места.

"Начнем с коммерческой и нежилой недвижимости. Ее с 2012 года на территории округов ввели 4,5 миллиона "квадратов". Более 300 тысяч квадратных метров – лишь в минувшем году", – заявил специалист.

Жидкин подчеркнул, что в ближайшее время в ТиНАО построят 35 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. За последние 8 лет на территории появились 19 школ, 51 детский сад и 14 объектов здравоохранения.

Кроме того, глава департамента развития новых территорий Москвы отметил привлекательность жилой недвижимости. По его словам, в ТиНАО сохраняются низкие цены и повышенный спрос на жилье комфорт-класса.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что застройщик получил разрешение на ввод пяти корпусов в жилом комплексе "Саларьево парк" на территории ТиНАО. Пять корпусов рассчитаны на 2 428 квартир.

