Москомархитектура выдала более 1 тыс свидетельств об утверждении проектов с начала года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москомархитектура выдала 1 029 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений с начала года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что процесс согласования проектов не прерывался, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В ведомстве отметили, что было одобрено много интересных и важных решений.

"В их числе концепция многофункционального комплекса на месте кинотеатра "Соловей", проект на территории Бадаевского завода, Национальный космический центр на площадке АО "ГКНПЦ имени Хруничева", новая штаб-квартира "Яндекса" и многие другие", – подчеркнули в Москомархитектуре.

В ведомстве добавили, что наиболее обширный блок образовался у жилой недвижимости. В рамках этой сферы в 2020 году одобрили 258 жилых комплексов. 97 из них согласовали в рамках программы реновации.

В Москомархитектуре сообщили, что за 2020 год также утвердили ряд социальных объектов. В частности, было согласовано строительство 22 школ, 45 детских садов, 11 поликлиник, 1 больницы и 36 спортивных объектов. Кроме того, в ведомстве одобрили возведение 13 гостиниц и 13 офисных зданий.

Отмечается, что в 2020 году также согласовали 18 дизайн-проектов станций метро. В частности, интересными признали внешний облик станций "Внуково" и "Пыхтино", которые были выполнены в авиационной тематике.

"Славянский мир" Коммунарской линии украсят мифологические животные, а станцию "Университет Дружбы Народов" – кессоны и мозаики из стекла. Получили решения и некоторые конкурсные станции, например "Нагатинский Затон", "Марьина Роща", "Кленовый бульвар".

Ранее Сергей Собянин подвел главные строительные итоги 2020 года. Сообщалось, что по состоянию на декабрь в столице развернуты 1 188 строительных площадок. Кроме того, было построено 9,36 миллиона квадратных метров недвижимости. 4,2 миллиона из них были выделены под жилье.